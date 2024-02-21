Нургалеев Равил Валиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нургалеев Равил Валиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курбангалиев Вали

Мать: Курбангалиева Захида

Рождение ребёнка
22.12.1959

Дочь: Ганиева Рашида Равильевна

Мать ребёнка: Нургалеева (Ишимова) Магзанур Колбаевна

Рождение ребёнка
31.10.1965

Дочь: Нургалеева Гульнара Равиловна

Мать ребёнка: Нургалеева (Ишимова) Магзанур Колбаевна

Рождение ребёнка
12.03.1968

Сын: Нургалеев Рамиль Равилович

Мать ребёнка: Нургалеева (Ишимова) Магзанур Колбаевна

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