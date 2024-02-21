Нургалеев Равил Валиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курбангалиев Вали
Мать: Курбангалиева Захида
Рождение ребёнка
22.12.1959
Дочь: Ганиева Рашида Равильевна
Мать ребёнка: Нургалеева (Ишимова) Магзанур Колбаевна
Рождение ребёнка
31.10.1965
Дочь: Нургалеева Гульнара Равиловна
Мать ребёнка: Нургалеева (Ишимова) Магзанур Колбаевна
Рождение ребёнка
12.03.1968
Сын: Нургалеев Рамиль Равилович
Мать ребёнка: Нургалеева (Ишимова) Магзанур Колбаевна