Бадигуль Галиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадигуль Галиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Ахат

Рождение ребёнка
13.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Ахат

Смерть
Неизвестно

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