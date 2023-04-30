Сергеева (Суркова) Валентина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сурков Архип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пинкус Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Сергеев Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно