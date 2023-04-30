Сергеева (Суркова) Валентина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Суркова) Валентина Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сурков Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинкус Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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