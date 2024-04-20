Новожилова Надежда Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова Надежда Афиногеновна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1862

Муж: Новожилов Виктор Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Новожилова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Новожилова Александра Викторовна

Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Новожилова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Новожилова Аполлинария Викторовна

Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Новожилов Александр Викторович

Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Новожилов Николай Викторович

Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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