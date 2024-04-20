Новожилова Надежда Афиногеновна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Новожилова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Новожилова Александра Викторовна
Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Новожилова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Новожилова Аполлинария Викторовна
Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Новожилов Александр Викторович
Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Новожилов Николай Викторович
Отец ребёнка: Новожилов Виктор Александрович
Смерть
Неизвестно