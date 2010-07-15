Немиш Юрий Васильевич
Место рожденияс. Гуривци, Казатинский р-н, Винницкая обл.
Дата рождения1956
Дата смерти15.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Гуривци, Казатинский р-н, Винницкая обл.
Рождение ребёнка
19.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казатин, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.07.2010
Житомир, Житомирська область