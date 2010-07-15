Немиш Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немиш Юрий Васильевич

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Место рождения

с. Гуривци, Казатинский р-н, Винницкая обл.

Дата рождения

1956

Дата смерти

15.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Гуривци, Казатинский р-н, Винницкая обл.
Рождение ребёнка
19.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казатин, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.07.2010
Житомир, Житомирська область
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