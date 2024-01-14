Комарова (Карлышова) Людмила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Карлышова) Людмила Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлышов Степан

Мать: Карлышова Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
16.08.1972

Сын: Комаров Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Комаров Владимир

Рождение ребёнка
18.10.1976

Сын: Комаров Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Комаров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Владимир

Смерть
Неизвестно
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