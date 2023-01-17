Григорьева Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Ирина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.2002

Сын: Мухамедзянов Руслан Рустэмович

Отец ребёнка: Мухамедзянов Рустэм Рамильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.2005

Сын: Мухамедзянов Артур Рустэмович

Отец ребёнка: Мухамедзянов Рустэм Рамильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамедзянов Рустэм Рамильевич

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