Григорьева Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.2002
Сын: Мухамедзянов Руслан Рустэмович
Отец ребёнка: Мухамедзянов Рустэм Рамильевич
Рождение ребёнка
07.12.2005
Сын: Мухамедзянов Артур Рустэмович
Отец ребёнка: Мухамедзянов Рустэм Рамильевич
Бракосочетание
Неизвестно