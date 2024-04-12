Мавра Галактионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Галактионова

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

24.03.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1795

Сын: Аврам Андреев

Отец ребёнка: Андрей Миронов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Алексей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Миронов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1799

Сын: Семен Андреев

Отец ребёнка: Андрей Миронов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1801

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Миронов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1802

Сын: Кузьма Андреев

Отец ребёнка: Андрей Миронов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1803

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Миронов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Андрей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Миронов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1810

Дочь: Праскева Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Миронов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Миронов

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.03.1845
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: опухолью
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