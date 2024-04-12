Мавра Галактионова
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти24.03.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
14.09.1795
Сын: Аврам Андреев
Отец ребёнка: Андрей Миронов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Алексей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Миронов
Рождение ребёнка
25.08.1799
Сын: Семен Андреев
Отец ребёнка: Андрей Миронов
Рождение ребёнка
08.07.1801
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Миронов
Рождение ребёнка
14.10.1802
Сын: Кузьма Андреев
Отец ребёнка: Андрей Миронов
Рождение ребёнка
18.11.1803
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Миронов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Андрей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Миронов
Рождение ребёнка
15.07.1810
Дочь: Праскева Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Миронов
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1845
Причина смерти: опухолью