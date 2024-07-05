Nekrich (Grozovski?) Basya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1942
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Grozovskiy Khaim
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Nekrich Elia
Отец ребёнка: Nekrich Shlemo Salomon
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Nekrich Zalmon
Отец ребёнка: Nekrich Shlemo Salomon
Рождение ребёнка
1890
Сын: Nekrich Khaim Velvl
Отец ребёнка: Nekrich Shlemo Salomon
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Eselevskiy (Nekrich) Tsiva
Отец ребёнка: Nekrich Shlemo Salomon
Смерть
После 1942
Похороны
Неизвестно