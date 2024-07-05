Nekrich (Grozovski?) Basya 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Nekrich (Grozovski?) Basya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1942

Пол

Женский

Отец

Около 1828 г.р.

Мать

Дети

1884 г.р.
Около 1888 г.р.
1890 г.р.
1892 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Grozovskiy Khaim

Мать: Grozovskiy Seina Or Esther

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884

Сын: Nekrich Elia

Отец ребёнка: Nekrich Shlemo Salomon

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Nekrich Zalmon

Отец ребёнка: Nekrich Shlemo Salomon

Рождение ребёнка
1890

Сын: Nekrich Khaim Velvl

Отец ребёнка: Nekrich Shlemo Salomon

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Eselevskiy (Nekrich) Tsiva

Отец ребёнка: Nekrich Shlemo Salomon

Смерть
После 1942
Похороны
Неизвестно

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