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Борисов Григорий Григорьевич
Борисов Григорий Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1945
Пол
Мужской
Отец
Борисов Григорий Александрович
1911 г.р.
Мать
Габышева Парасковья Ильинична
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец:
Борисов Григорий Александрович
Мать:
Габышева Парасковья Ильинична
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