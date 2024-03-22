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Дворянкин Алексей Михайлович

Место рождения

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

30.03.1896

Дата смерти

13.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896

Отец: Дворянкин Михаил

Мать: не указана

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.04.1927

Сын: Дворянкин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Дворянкина Мария Ивановна

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Адрес на момент рождения: с. Сызрань-Костычи, Октябрьский район, Куйбышевская область, РСФСР
Рождение ребёнка
02.07.1928

Дочь: Гриценко Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Дворянкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Дворянкин Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Дворянкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1938

Сын: Дворянкин Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Дворянкина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дворянкина Мария Ивановна

Смерть
13.08.1943
Вороново, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
ст. Мга
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