Дворянкин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.03.1896
Дата смерти13.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896
Отец: Дворянкин Михаил
Рождение ребёнка
25.04.1927
Сын: Дворянкин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Дворянкина Мария Ивановна
Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Адрес на момент рождения: с. Сызрань-Костычи, Октябрьский район, Куйбышевская область, РСФСР
Рождение ребёнка
02.07.1928
Дочь: Гриценко Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Дворянкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Дворянкин Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Дворянкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1938
Сын: Дворянкин Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Дворянкина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1943
Вороново, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
ст. Мга