Шилова (Разумная) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилова (Разумная) Галина Федоровна

Шилова (Разумная) Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1949

Дата смерти

Около 19.02.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 19.02.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.