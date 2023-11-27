Броварец Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1986
Дочь: Соловьёва Маргарита
Мать ребёнка: Броварец Галина Павловна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1993
Сын: Броварец Михаил
Мать ребёнка: Броварец Галина Павловна
Россия
Смерть
2018
Кинель, Кинель, Самарская область
Рак