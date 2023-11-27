Броварец Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Броварец Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1986

Дочь: Соловьёва Маргарита

Мать ребёнка: Броварец Галина Павловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1993

Сын: Броварец Михаил

Мать ребёнка: Броварец Галина Павловна

Россия
Смерть
2018
Кинель, Кинель, Самарская область
Рак
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