Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1920

Дочь: Крутикова Александра Илларионовна

Отец ребёнка: Крутиков Илларион Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутиков Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Крутиков Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова Серофима Илларионовна

Отец ребёнка: Крутиков Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова Ольга Илларионовна

Отец ребёнка: Крутиков Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутиков Апанас Илларионович

Отец ребёнка: Крутиков Илларион Васильевич

Смерть
Неизвестно
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