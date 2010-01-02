Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1920
Дочь: Крутикова Александра Илларионовна
Отец ребёнка: Крутиков Илларион Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Крутиков Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова Серофима Илларионовна
Отец ребёнка: Крутиков Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова Ольга Илларионовна
Отец ребёнка: Крутиков Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутиков Апанас Илларионович
Отец ребёнка: Крутиков Илларион Васильевич
Смерть
Неизвестно