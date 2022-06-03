Фокин Василий Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Фокин Василий Владимирович

Автор
ВФ
Фокин В.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Фокин Владимир Васильевич26.09.1941 г.р.
Мать
Фокина (Бартулей) Галина Андреевна12.05.1943 г.р.
Супруги
Желобаева Юлия Михайловна26.08.1982 г.р.
Дети
Фокина Полина Васильевна20.01.2015 г.р.
Фокин Владимир Васильевич22.06.2019 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фокин Владимир Васильевич

Мать: Фокина (Бартулей) Галина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желобаева Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.2015

Дочь: Фокина Полина Васильевна

Мать ребёнка: Желобаева Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
22.06.2019

Сын: Фокин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Желобаева Юлия Михайловна

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