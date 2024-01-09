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Махновский Логгин Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

27.08.1865

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Махновский Данил

Мать: Махновская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Махновская) София Логгиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Махновский Николай Логгинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Махновский Фёдор Логгинович

Мать ребёнка: не указана

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Парон) Евдокия Логгиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Махновский Ксенофонт Логгинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.08.1865
Меченки, Полтавська область

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