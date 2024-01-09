Махновский Логгин Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти27.08.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Махновский Данил
Мать: Махновская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Махновская) София Логгиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Махновский Николай Логгинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Махновский Фёдор Логгинович
Мать ребёнка: не указана
Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Парон) Евдокия Логгиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Махновский Ксенофонт Логгинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.08.1865
Меченки, Полтавська область