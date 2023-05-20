Зайцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Сергей

Зайцев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Максим Сергеевич

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Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Анна Сергеевна

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Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Мария (Маша) Сергеевна

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Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

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