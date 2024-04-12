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Прасковья Михайлова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Анисим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Захаров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
?.06.1762

Сын: Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Захаров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская губерния, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Захаров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
После 1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
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