Прасковья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Рождение ребёнка
1761
Сын: Анисим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Захаров
Рождение ребёнка
?.06.1762
Сын: Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Захаров
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская губерния, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Захаров
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
После 1763
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское