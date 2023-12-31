Машир Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машир Иоанн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1873

Отец: Машир Прохор

Мать: Лукия

Смерть
Неизвестно
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