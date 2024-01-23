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Летова Ефимия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летов Федот Дорофеев

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Летов Ефим Федотов

Отец ребёнка: Летов Федот Дорофеев

Рождение ребёнка
15.02.1825 ст.

Сын: Летов Иван Федотов

Отец ребёнка: Летов Федот Дорофеев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1828 ст.

Дочь: (Летова) Екатерина Федотова

Отец ребёнка: Летов Федот Дорофеев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1831 ст.

Сын: Летов Григорий Федотов

Отец ребёнка: Летов Федот Дорофеев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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