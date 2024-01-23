Летова Ефимия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Летов Федот Дорофеев
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Сын: Летов Ефим Федотов
Отец ребёнка: Летов Федот Дорофеев
Рождение ребёнка
15.02.1825 ст.
Сын: Летов Иван Федотов
Отец ребёнка: Летов Федот Дорофеев
Рождение ребёнка
20.11.1828 ст.
Дочь: (Летова) Екатерина Федотова
Отец ребёнка: Летов Федот Дорофеев
Рождение ребёнка
20.11.1831 ст.
Отец ребёнка: Летов Федот Дорофеев
Смерть
Неизвестно