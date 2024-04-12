Дедов Данила Еремеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиДо 1715
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Дедов Еремей Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Дедов Захар Данилов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Дедов Исай Данилов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1703
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1715
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино