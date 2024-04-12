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Дедов Данила Еремеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

До 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Дедов Еремей Иванов

Мать: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Дедов Захар Данилов

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Дедов Исай Данилов

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Дедов Константин Данилов

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Дедов Климент Данилов

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Дедов Гаврила Данилов

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
До 1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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