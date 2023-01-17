Брежнев Леонид Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнев Леонид Ильич

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Место рождения

с. Каменское, Екатеринославской губернии

Дата рождения

19.12.1906

Дата смерти

10.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Каменское, Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1906
с. Каменское, Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1912
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1936
г. Днепродзержинск, Украинская ССР
Смерть
10.11.1982
г. Заречье, Московская область РСФСР
Место жительства
По 1982
г. Заречье, Московская область РСФСР
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