Брежнев Леонид Ильич
Место рожденияс. Каменское, Екатеринославской губернии
Дата рождения19.12.1906
Дата смерти10.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Каменское, Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1906
с. Каменское, Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1912
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1936
г. Днепродзержинск, Украинская ССР
Смерть
10.11.1982
г. Заречье, Московская область РСФСР
Место жительства
По 1982
г. Заречье, Московская область РСФСР