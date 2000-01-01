Курицын Валерий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1949
Дата смерти27.09.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1948
Сын: Курицын Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Курицына Любовь Павловна
Рождение
28.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
27.09.1950
Рождение ребёнка
17.08.1975
Дочь: Калашникова Лариса Валерьевна
Мать ребёнка: Курицына Любовь Павловна