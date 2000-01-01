Курицын Валерий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курицын Валерий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1949

Дата смерти

27.09.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.1948

Сын: Курицын Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Курицына Любовь Павловна

Рождение
28.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
27.09.1950
Рождение ребёнка
17.08.1975

Дочь: Калашникова Лариса Валерьевна

Мать ребёнка: Курицына Любовь Павловна

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