Конторкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конторкин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1912

Дочь: Запевалова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Конторкина Александра

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Конторкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Конторкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конторкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Конторкина Александра

Смерть
Неизвестно
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