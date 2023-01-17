Конторкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1912
Дочь: Запевалова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Конторкина Александра
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Конторкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Конторкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конторкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Конторкина Александра
Смерть
Неизвестно