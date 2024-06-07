Коробов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смерти1731
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Коробов Максим Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1700
Дочь: (Коробова) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Коробова Зиновия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Коробова Зиновия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Коробова) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Коробова Зиновия Афанасьевна
Смерть
1731
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Коробова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Коробова Зиновия Афанасьевна