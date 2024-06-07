Коробов Иван Максимович 1672 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробов Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

1731

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Коробов Максим Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Зиновия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1700

Дочь: (Коробова) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Коробова Зиновия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1705

Сын: Коробов Ларион Иванович

Мать ребёнка: Коробова Зиновия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Коробова) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Коробова Зиновия Афанасьевна

Смерть
1731
Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Коробова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Коробова Зиновия Афанасьевна

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