Кочергин Геннадий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1941
Дата смерти04.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1941
Отец: Кочергин Григорий Ильич
Мать: Кочергина Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1969
Сын: Кочергин Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Кочергина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
08.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочергина Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочергина Нина Сергеевна
Смерть
04.06.2016