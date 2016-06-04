Кочергин Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочергин Геннадий Григорьевич

Кочергин Геннадий Григорьевич

avatar

Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

28.02.1941

Дата смерти

04.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1941

Отец: Кочергин Григорий Ильич

Мать: Кочергина Юлия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.05.1969

Сын: Кочергин Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Кочергина Нина Сергеевна

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочергина Нина Сергеевна

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочергина Нина Сергеевна

Смерть
04.06.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close