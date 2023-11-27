Докшоков Хамирз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Докшокова Мира Хамирзовна
Мать ребёнка: Докшокова Люба Едыговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Докшокова Екатерина Хамирзовна
Мать ребёнка: Докшокова Люба Едыговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Докшокова Люба Едыговна
Смерть
Неизвестно