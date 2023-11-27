Докшоков Хамирз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докшоков Хамирз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докшокова Мира Хамирзовна

Мать ребёнка: Докшокова Люба Едыговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докшокова Екатерина Хамирзовна

Мать ребёнка: Докшокова Люба Едыговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Докшокова Люба Едыговна

Смерть
Неизвестно
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