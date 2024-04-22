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Рыженкова Инна Георгиевна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

01.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961

Отец: Смурыгин Георгий Михайлович

Мать: Рыженкова Клавдия Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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