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Рыженкова Инна Георгиевна
Рыженкова Инна Георгиевна
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Древо
Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
01.08.1961
Пол
Женский
Отец
Смурыгин Георгий Михайлович
1919 г.р.
Мать
Рыженкова Клавдия Васильевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961
Отец:
Смурыгин Георгий Михайлович
Мать:
Рыженкова Клавдия Васильевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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