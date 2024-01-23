Зеленцова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленцова Таисия Петровна

Отец ребёнка: Зеленцов Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленцов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Зеленцов Иван Петрович

Отец ребёнка: Зеленцов Петр Васильевич

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
1926

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