Зеленцова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленцова Таисия Петровна
Отец ребёнка: Зеленцов Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Зеленцов Петр Васильевич
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство