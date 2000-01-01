Антипина (Шайдурова) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1855
Дочь: Шайдурова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шайдуров Иван Григорьевич
Бракосочетание
До 31.07.1855
Бракосочетание
20.10.1858
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно