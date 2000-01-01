Антипина (Шайдурова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипина (Шайдурова) Дарья Ивановна

Антипина (Шайдурова) Дарья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1855

Дочь: Шайдурова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шайдуров Иван Григорьевич

Бракосочетание
До 31.07.1855

Муж: Шайдуров Иван Григорьевич

Бракосочетание
20.10.1858

Муж: Антипин Дмитрий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close