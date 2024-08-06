Багаутдинов Расим Зиянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багаутдинова Фильзия
Рождение ребёнка
1970
Сын: Багаутдинов Радик Расимович
Мать ребёнка: Багаутдинова Фильзия
добавить др
Рождение ребёнка
1977
Сын: Багаутдинов Радис Расимович
Мать ребёнка: Багаутдинова Фильзия
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Галиева (Багаутдинова) Резида Расимовна
Мать ребёнка: Багаутдинова Фильзия
Замужем добавить мужа
Рождение ребёнка
16.06.1983
Сын: Багаутдинов Ранис Расимович
Мать ребёнка: Багаутдинова Фильзия
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Багаутдинова Рузиля Расимовна
Мать ребёнка: Багаутдинова Фильзия
Смерть
2002