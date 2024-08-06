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Багаутдинов Расим Зиянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Багаутдинова Хаира Хазиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаутдинова Фильзия

Рождение ребёнка
1970

Сын: Багаутдинов Радик Расимович

Мать ребёнка: Багаутдинова Фильзия

добавить др
Рождение ребёнка
1977

Сын: Багаутдинов Радис Расимович

Мать ребёнка: Багаутдинова Фильзия

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Галиева (Багаутдинова) Резида Расимовна

Мать ребёнка: Багаутдинова Фильзия

Замужем добавить мужа
Рождение ребёнка
16.06.1983

Сын: Багаутдинов Ранис Расимович

Мать ребёнка: Багаутдинова Фильзия

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Багаутдинова Рузиля Расимовна

Мать ребёнка: Багаутдинова Фильзия

Смерть
2002

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