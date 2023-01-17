Вознесенский Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1916
Рождение ребёнка
1917
Сын: Вознесенский Владимир Борисович
Мать ребёнка: Вознесенская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Вознесенский Валентин Борисович
Мать ребёнка: Вознесенская Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно