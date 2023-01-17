Вознесенский Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенский Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1916

Жена: Вознесенская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Вознесенский Владимир Борисович

Мать ребёнка: Вознесенская Анна Ивановна

Вохтозеро, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Вознесенский Валентин Борисович

Мать ребёнка: Вознесенская Анна Ивановна

Вохтозеро, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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