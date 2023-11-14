Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Скляров Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скляров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Скляров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Скляров Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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