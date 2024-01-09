(Плешкова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1895
Дочь: Набатникова Варвара Лаврентьевна
Отец ребёнка: Плешков Лаврентий
Рождение ребёнка
07.12.1902
Дочь: Невежина Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Плешков Лаврентий
Рождение ребёнка
14.10.1910
Дочь: Жукова Пелагея Лаврентьевна
Отец ребёнка: Плешков Лаврентий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невежина ?
Отец ребёнка: Плешков Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешков Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Плешков Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешков Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Плешков Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Плешков Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плешков Лаврентий