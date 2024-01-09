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(Плешкова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1895

Дочь: Набатникова Варвара Лаврентьевна

Отец ребёнка: Плешков Лаврентий

Рождение ребёнка
07.12.1902

Дочь: Невежина Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Плешков Лаврентий

Рождение ребёнка
14.10.1910

Дочь: Жукова Пелагея Лаврентьевна

Отец ребёнка: Плешков Лаврентий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невежина ?

Отец ребёнка: Плешков Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешков Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Плешков Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешков Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Плешков Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Плешков Лаврентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешков Лаврентий

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