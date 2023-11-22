Арсиенко Алексей Петрович
Место рожденияУкраинская ССР, Сумская обл., Талалаевский р-н, с. Великие Бубны
Дата рождения16.10.1919
Дата смерти25.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1919
Украинская ССР, Сумская обл., Талалаевский р-н, с. Великие Бубны
Рождение ребёнка
03.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.03.1994
г. Подгорное Днепропетровской области