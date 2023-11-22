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Арсиенко Алексей Петрович

Место рождения

Украинская ССР, Сумская обл., Талалаевский р-н, с. Великие Бубны

Дата рождения

16.10.1919

Дата смерти

25.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Украинская ССР, Сумская обл., Талалаевский р-н, с. Великие Бубны
Рождение ребёнка
03.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.03.1994
г. Подгорное Днепропетровской области
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