Ситина (Абашина) Валентина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения06.09.1946
Дата смерти01.04.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1946
Отец: Абашин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
13.08.1968
Дочь: Жарикова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ситин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ситин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.2018
В больнице после операции оказался тромб