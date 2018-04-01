Ситина (Абашина) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситина (Абашина) Валентина Фёдоровна

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Место рождения

Курганка, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

06.09.1946

Дата смерти

01.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1946

Отец: Абашин Фёдор Алексеевич

Мать: Абашина Варвара Федотовна

Курганка, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
13.08.1968

Дочь: Жарикова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ситин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситин Николай Михайлович

Воскресеновка, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситин Николай Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Воскресеновка, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
01.04.2018
Воскресеновка, Севский муниципальный район, Брянская область
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