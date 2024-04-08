Гультутай Ахтямова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Гадильнур Халиуллин
Отец ребёнка: Халиулла Гибетуллин
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Резяпов Исмагил Халиуллин
Отец ребёнка: Халиулла Гибетуллин
Рождение ребёнка
?.05.1859
Сын: Валиулла Халиуллин
Отец ребёнка: Халиулла Гибетуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халиулла Гибетуллин
Смерть
Неизвестно