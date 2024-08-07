Иван Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1798 г.р.

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: Татьяна Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковия Парфенова

Рождение ребёнка
01.07.1863

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Прасковия Парфенова

Рождение ребёнка
13.07.1868

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Прасковия Парфенова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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