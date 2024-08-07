Иван Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: Татьяна Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковия Парфенова
Рождение ребёнка
01.07.1863
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Прасковия Парфенова
Рождение ребёнка
13.07.1868
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Прасковия Парфенова
Богатьково, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно