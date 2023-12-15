Никитина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

01.02.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Пётр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1908

Сын: Никитин Николай Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Павлович

Рождение ребёнка
?.02.1924

Сын: Никитин Александр Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Павлович

Рождение ребёнка
06.01.1927

Дочь: Коженко (Никитина) Галина Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Павлович

Смерть
01.02.1986
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край

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