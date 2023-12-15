Никитина Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти01.02.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Пётр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1908
Отец ребёнка: Никитин Пётр Павлович
Рождение ребёнка
?.02.1924
Сын: Никитин Александр Петрович
Отец ребёнка: Никитин Пётр Павлович
Рождение ребёнка
06.01.1927
Дочь: Коженко (Никитина) Галина Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Павлович
Смерть
01.02.1986
Похороны
Неизвестно