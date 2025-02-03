Кузнецов Андрей Владимирович 22.08.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Андрей Владимирович

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Место рождения

Нариманов, Наримановский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

22.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1968 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1988

Отец: Кузнецов Владимир Викторович

Мать: Кузнецова (Бондарева) Елена Владимировна

Нариманов, Наримановский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.09.2019

Жена: Кузнецова (Загиченко) Мария Михайловна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
24.09.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Загиченко) Мария Михайловна

Балашиха, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
04.08.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Загиченко) Мария Михайловна

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