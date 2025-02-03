Кузнецов Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1988
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.09.2019
Москва, Россия
Рождение ребёнка
24.09.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Загиченко) Мария Михайловна
Балашиха, Московская область, Россия
Рождение ребёнка
04.08.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Загиченко) Мария Михайловна