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Засыпкин Гавриил Иванович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Захаров Иван Андреевич

Мать: Захарова Агафья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гликерия Гавриловна

Мать ребёнка: Засыпкина Домна Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Засыпкин Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Засыпкина Домна Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Засыпкин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Засыпкина Домна Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засыпкина Домна Петровна

Смерть
Неизвестно
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