Засыпкин Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Захаров Иван Андреевич
Мать: Захарова Агафья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гликерия Гавриловна
Мать ребёнка: Засыпкина Домна Петровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Засыпкин Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Засыпкина Домна Петровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Засыпкин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Засыпкина Домна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Засыпкина Домна Петровна
Смерть
Неизвестно