Цигельникова Вера Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Цыгельников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Цыгельников Михаил Логвинович
Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ставропольский край, Россия
Смерть
Неизвестно