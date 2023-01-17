Цигельникова Вера Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цигельникова Вера Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Цыгельников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Цыгельников Михаил Логвинович

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгельников Михаил Логвинович

Место жительства
Неизвестно
Ставропольский край, Россия
Смерть
Неизвестно
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