(Александрова) Параскева Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1873
Рождение ребёнка
07.11.1873
Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
28.07.1875
Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шатрова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кашина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Андронова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович
Смерть
Неизвестно