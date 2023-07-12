(Александрова) Параскева Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Александрова) Параскева Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1873

Муж: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
07.11.1873

Сын: Фадеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
28.07.1875

Сын: Фадеев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шатрова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кашина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Андронова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно
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