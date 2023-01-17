Чернев Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернев Пётр Васильевич

Чернев Пётр Васильевич

avatar

Место рождения

Горюши, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Чернев Василий Алексеевич

Мать: Чернева Мария Зотьевна

Горюши, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.09.1946

Дочь: Мозговая Нина Петровна

Мать ребёнка: Чернева Анна Михайловна

Горюши, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернева Анна Михайловна

Смерть
1989
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close