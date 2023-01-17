Чернев Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Чернев Василий Алексеевич
Мать: Чернева Мария Зотьевна
Рождение ребёнка
21.09.1946
Дочь: Мозговая Нина Петровна
Мать ребёнка: Чернева Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернева Анна Михайловна
Смерть
1989
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область