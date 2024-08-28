Субботина - Калашникова (Лузина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1937
Дата смертиОколо 1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
После развода с Борисом вышла замуж за Калашникова
Бракосочетание
12.04.1958
Рождение ребёнка
18.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Субботин Борис Александрович
Смерть
Около 1987