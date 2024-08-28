Субботина - Калашникова (Лузина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина - Калашникова (Лузина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1937

Дата смерти

Около 1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

После развода с Борисом вышла замуж за Калашникова
Бракосочетание
12.04.1958

Муж: Субботин Борис Александрович

Рождение ребёнка
18.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Борис Александрович

Смерть
Около 1987

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