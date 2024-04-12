Хромцов Григорий Иоаннович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Хромцова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Хромцова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Хромцов Калерия Григорьевна
Мать ребёнка: Хромцова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Хромцов Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Хромцова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Житьево