Дроздов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1970
Дочь: Власова Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Дроздова Любовь Альбертовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Дроздова Любовь Альбертовна
Смерть
Неизвестно