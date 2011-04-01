Дроздов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1970

Дочь: Власова Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Дроздова Любовь Альбертовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Дроздова Любовь Альбертовна

Смерть
Неизвестно
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