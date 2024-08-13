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Титов Петр Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Титов Иван Иванович

Мать: Титова Евдокия

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Титова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Титова Акилина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Титов Семен Петрович

Мать ребёнка: Титова Акилина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Титов Яков Петрович

Мать ребёнка: Титова Акилина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Титов Артем Петрович

Мать ребёнка: Титова Акилина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Титов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Титова Акилина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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