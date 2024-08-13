Титов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Титов Иван Иванович
Мать: Титова Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Титова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Титова Акилина
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Титов Семен Петрович
Мать ребёнка: Титова Акилина
Рождение ребёнка
1827
Сын: Титов Яков Петрович
Мать ребёнка: Титова Акилина
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Титов Артем Петрович
Мать ребёнка: Титова Акилина
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Титова Акилина