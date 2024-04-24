Герасимова Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Герасимова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Герасимов Алексей Калинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Алексей Калинович

Рождение ребёнка
14.05.1890

Сын: Герасимов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Герасимов Алексей Калинович

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1901

Дочь: (Герасимова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Герасимов Алексей Калинович

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

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