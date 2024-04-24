Герасимова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Герасимова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Герасимов Алексей Калинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1890
Сын: Герасимов Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Герасимов Алексей Калинович
Рождение ребёнка
12.07.1901
Дочь: (Герасимова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Герасимов Алексей Калинович
Смерть
Неизвестно