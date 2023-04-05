Энгельгардт (Верховская) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти?.05.1813
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1770
Сын: Энгельгардт Алексей Иванович
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Энгельгардт Павел Иванович
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Губина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Энгельгардт Иван Иванович
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Андреевич
Смерть
?.05.1813
Похороны
Неизвестно
Bogoroditskoye, Smolenskaya oblast' Russia