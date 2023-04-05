Энгельгардт (Верховская) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Верховская) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

?.05.1813

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Верховский Василий Данилович

Мать: Вонлярлярская, В Первом Замужестве Верховская Марфа Самойловна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Энгельгардт Алексей Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Энгельгардт Павел Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Губина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Энгельгардт Иван Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Андреевич

Смерть
?.05.1813
Похороны
Неизвестно
Bogoroditskoye, Smolenskaya oblast' Russia
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